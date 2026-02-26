日本サッカー協会(JFA)は24日、日本代表のDF冨安健洋(アヤックス)が負傷のため、今月のイギリス遠征に不参加となることが決まったと発表した。長期離脱を乗り越えて2024年6月のW杯2次予選以来1年9か月ぶりの復帰を果たしたが、北中米W杯3か月前に無念の再離脱となった。冨安は今月22日、エールディビジ第28節フェイエノールト戦に先発出場したが、後半26分にピッチに座り込んでプレーを中断。右脚の治療を受けて途中交代してい