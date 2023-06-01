東京・港区の中国大使館に侵入した疑いで、陸上自衛官の男が逮捕されました。宮崎県の「えびの駐屯地」に所属する陸上自衛官・村田晃大容疑者は、24日午前9時ごろ、港区の中国大使館の敷地内に侵入した疑いが持たれています。村田容疑者は隣接するビルから塀を乗り越えて侵入したとみられ、大使館の職員に取り押さえられました。村田容疑者は警視庁の調べに対し「中国大使に面会して意見を伝えたかった」などと供述し、容疑を認め