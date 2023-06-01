24日、中国大使館に侵入したとして、陸上自衛隊に所属する23歳の男が逮捕されました。「大使に意見を伝えたかった」と供述しているということです。警視庁公安部によりますと、陸上自衛隊の3等陸尉・村田晃大容疑者は、24日午前、港区の中国大使館に侵入した疑いがもたれています。村田容疑者は宮崎県のえびの駐屯地所属で、事件前日に上京したとみられています。村田容疑者は中国の大使館員らに身柄を確保され、敷地内の植え込み