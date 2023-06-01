冨安健洋が自身のインスタグラムを更新した日本サッカー協会（JFA）が3月24日、DF冨安健洋が怪我のため英国遠征に不参加となることを発表した。発表後に冨安が自身のインスタグラムを更新し、メッセージを発信した。冨安は22日のエールディビジ第28節・フェイエノールト戦に左サイドバックで先発出場。軽快な動きを見せていたが、後半27分に右ハムストリングに違和感を覚え、自らピッチに座り込み、途中交代となっていた。アヤ