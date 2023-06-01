EU＝ヨーロッパ連合の会合の最中に、ハンガリーの外務貿易相がロシアのラブロフ外相に情報を漏洩していたとアメリカメディアが報じたことを受け、EU側がハンガリーに説明を求めていると明らかにしました。ワシントン・ポストは複数のEU当局者の話として、ハンガリーのシーヤールトー外務貿易相がEU外相会合の休憩時間にロシアのラブロフ外相に定期的に電話をかけ、協議の内容などを報告していたと報じています。シーヤールトー氏に