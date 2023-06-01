きのう（24日）夕方、神奈川県の江の島の岩場で、友人と遊んでいた20代の男性が足を滑らせて海に転落し、その後、死亡しました。きのう午後4時半ごろ、藤沢市江の島の岩場を訪れた20代前半の男性が足を滑らせて海に転落し、意識不明の状態で病院に運ばれましたが、およそ1時間半後に死亡しました。警察によりますと、男性は友人5人とともに岩場を訪れて遊んでいたということで、警察は当時の詳しい状況を調べています。