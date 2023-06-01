21日昼ごろ、群馬県上野村で発生した山林火災は、3日経ったきのう（24日）も延焼が続き、火が消し止められるめどはたっていません。21日昼ごろ、群馬県上野村乙母で山林火災が発生しました。群馬県庁によりますと、きのう午後4時現在でおよそ159ヘクタールが焼け、火が消し止められるめどはたっていません。この火災でプレハブ小屋1棟が焼けましたが、けが人はおらず、避難している近隣住人もいないということです。群馬県庁は、25