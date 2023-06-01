先日、「Leica Leitzphone power by Xiaomi」を購入した。もともと、XiaomiのUltraシリーズは何年にも渡って「カメラ」として使い続けてきた。 これまで取材の現場にはソニー「α7CII」で撮影していたが、最近ではXiaomi 15 Ultraを使うようになっていた。望遠でもそこそこ撮影できるし、放っとけばGoogleフォトに勝手に上がっているので、なにかと手がかからなくて重宝していたのだ。 2月28日にバルセ