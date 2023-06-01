2025年の年末に発売されたサンワサプライの「マイクロタップ」シリーズ。非常に小さなAC電源（コンセント）用のマルチタップだが、俺的に「コレだッ!!!こういうのが欲しかったンだっ！」と思って速攻で購入した（※以下の価格は原稿執筆時点での価格です）。 サンワサプライ「マイクロタップ」シリーズは複数の製品があるが、これは4個口・0.1mの「TAP-M801W」。サンワダイレクト価格は1380円。 4個口・0.1