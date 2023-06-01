スマート電球のHueを自宅に導入してからもう10年くらいになるでしょうか。セットで使ってきたHue Bridgeはその間ほぼ24時間365日、ずっと働き詰め。労ってあげたいものだ、と思いつつHueのWebサイトを覗いてみたら、なんだか真っ黒な「Hue Bridge Pro」が新登場していたので、お疲れさま、ってことで世代交代してもらうことにしました。 新登場の「Hue Bridge Pro」 名前に「Pro」が付き、色が黒くなった、という