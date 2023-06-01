【カイロ共同】ロイター通信によると、イランによる攻撃を受け液化天然ガス（LNG）施設が被害を受けた国営カタールエナジーは24日、「不可抗力」によるイタリアや韓国、中国などへの供給義務履行の一部免除を宣言した。