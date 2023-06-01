【PUNI☆MOFU 銀ラン】 3月25日 発売 価格：6,930円 コトブキヤは、プラモデル「PUNI☆MOFU 銀ラン」を3月25日に発売する。価格は6,930円。 本商品は「PUNI☆MOFU ラン」のアナザーカラーバージョン。鮮烈なシルバーウルフカラーリングと3種の新規デザインフェイスを特徴としている。 ピュアなプロポーションを楽しめる「素体モ