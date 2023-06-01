【BUSTER DOLL ナイト Alice with Honda AB12 モトコンポ】 3月25日発売 価格：6,380円 コトブキヤは、プラモデル「BUSTER DOLL ナイト Alice with Honda AB12 モトコンポ」を3月25日に発売する。価格は6,380円。 本製品は、メガミデバイスとHondaのコラボレーション商品。「BUSTER DOLL ナイト」と本製品のために特別に作られたオリジナルカラーの青島文化教材社