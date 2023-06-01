【ヌージャデル・ガー （劇場版）】 3月25日 出荷開始 価格：6,380円 ハセガワは、プラモデル「ヌージャデル・ガー （劇場版）」の出荷を3月25日に開始する。価格は6,380円。 本製品は、劇場版「超時空要塞マクロス 愛・おぼえていますか」より、ゼントラーディ軍のパワードスーツ「ヌージャデル・ガー」を1/72スケ