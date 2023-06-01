【Amazon：DJI ドローン】 セール期間：3月25日～4月7日23時59分 DJI Mini 4 Pro AmazonにてDJIのドローンが特別価格で販売されている。期間は4月7日23時59分まで。 対象商品には、全方向障害物検知対応オールインワン型ミニドローン「Mini 4 Pro」、没入型飛行が楽しめる「Avata 2」、オールインワンVlog撮影向けカメラドローン「Flip」