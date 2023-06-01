【Amazon：ドローン】 セール期間：3月25日～3月29日23時59分 WeFone ドローン カメラ付き 100g未満 Amazonにてドローン各種が特別価格で販売されている。期間は3月29日23時59分まで。 対象商品には、簡単で直感的な操作で飛行体験が行なえる軽量小型の子ども向けドローンがラインナップ。LEDライト搭載で楽しく遊べるドローンをはじめ、1080Pカ