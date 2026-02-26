春のときめきをぎゅっと詰め込んだ、特別なランジェリーが登場♡伊藤桃々プロデュースの「Rosem」から、ロマンティックな世界観が魅力の春の新作が発売されました。きらめく星をイメージしたデザインと、繊細なディテールが女性らしさを引き立て、身につけるだけで気分が高まる一着に♪自分へのご褒美や特別な日にぴったりです。 春を彩るロマンティックデザイン 今回の新作は、夜空に輝く星をイ