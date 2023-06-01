【ベルリン共同】ドイツのシュタインマイヤー大統領は24日、米国とイスラエルによるイラン攻撃について「国際法違反だ。ほぼ疑いの余地はない」と述べた。ドイツのメルツ政権が米イスラエルに配慮し、攻撃の国際法上の評価を避けていることに苦言を呈した。ドイツでは政治的実権は首相にあり、大統領は主に儀礼的な役割を担っているが、国家元首としての国民世論への影響力は強い。シュタインマイヤー氏はベルリンでの演説で