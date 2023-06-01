【エルサレム共同】イスラエルの有力メディア「ワイネット」は24日、米国とイランの交戦終結に向けた交渉で、イランのアラグチ外相が「新最高指導者モジタバ・ハメネイ師の承認を得た」と米側に説明したと伝えた。交渉筋の話としているが、信ぴょう性は不明。モジタバ師は8日に選出された後、公の場に姿を見せていない。ワイネットによると、アラグチ氏は19日、米国のウィットコフ和平交渉担当特使とトランプ大統領の娘婿クシ