＜丸山木材ホールディングス 110th Anniversary meet tree × KISS ON THE GREEN Cup 初日（2日間競技）◇24日◇明智ゴルフ倶楽部ひるかわゴルフ場（岐阜）◇6,210ヤード・パー72＞ 愛媛出身の24歳、石川夢果が首位と3打差の3アンダー、3位タイと好スタートを切った。状況判断やマネジメント、さらにはショートゲームを課題にオフを過ごしてきたが、初日はその成果が出た格好。今季のネクヒロでの目標は初優勝だが、１勝した