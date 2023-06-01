冨安健洋（ゲッティ＝共同）日本サッカー協会は24日、国際親善試合で28日（日本時間29日未明）のスコットランド戦と31日（同4月1日未明）のイングランド戦に臨む日本代表の冨安（アヤックス）がけがのため不参加となったと発表した。代わりの選手は招集しない。長く負傷に苦しんでいた27歳の冨安は、今回の遠征で約1年9カ月ぶりに代表に選出されていた。（共同）