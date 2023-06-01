三重県の新名神高速で3人の子供を含む6人が死亡した追突事故で、警察は、逮捕した大型トラックの運転手の水谷水都代容疑者を現場に立ち会わせて実況見分を行い、当時の状況を確認しました。水谷容疑者は「前をよく見ておらず、直前で渋滞に気付きブレーキを踏んだが、間に合わずにぶつかった」という趣旨の供述をしています。