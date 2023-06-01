【Amazon：リカバリーウェア 上下セット セール】 セール期間：3月25日0時～3月30日23時59分 ネイビー Amazonにて、Wellmoのリカバリーウェア 上下セットがセール価格で販売されている。セール期間は3月30日23時59分まで。 本製品は、日々のハードワークで身体を酷使する人のための「ケアウェア」。独自開発の高機能繊維が体