キルタイムコミュニケーションは、大好評につき今月6日に発売したばかりのヴァルキリーコミックス『ATMおじさん 異世界でモテ期が止まらない！1』(原作：林達永／作画：チェ・ミンジ)の重版を決定した。■『ATMおじさん異世界でモテ期が止まらない！1』原作：林達永／作画：チェ・ミンジ発売日：2026年3月6日判型：B6定価：792円(本体720円＋税10％)『ドローイング』原作者・林達永が贈る、異世界お色気＆バトルファンタジー!!妻