その後、ドル円は上げを一服させ、１５８．７０円近辺での推移。前日のトランプ大統領の投稿で中東情勢への懸念は一服しているものの、不透明感は根強い。原油相場も買い戻しが強まる中、本日の為替市場ではドルの買戻しが優勢となっている。ドル円も１５９円近くまで買い戻されたものの、下げて始まった米株式市場が下げ渋る中、いまのところ１５９円台は回復できていない。 海外のエコノミストからは、「日銀は中東紛争を