「きっと喜んでくれるはず…！私のハンドメイドは大評判だもの」。ママ友のために心を込めて用意した贈り物を手に、驚く顔を想像してワクワクしている様子。少し困ったようなママ友の反応を見ても、ただ「遠慮しているだけ」としか思っていない？しかしこの後、園で大問題に発展するなんて…。＞＞ 【まんが】勝手に作って押し付けるママ友