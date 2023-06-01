1995（平成7）年3月25日、第67回選抜高校野球大会が阪神大震災の被災地、兵庫県西宮市の甲子園球場に2万2千人の観衆を集めて開幕した。震災の影響で一時は開催が危ぶまれたが、実施が決定。右中間フェンスには「復興・勇気・希望」の文字が描かれた。全校の選手がマウンド周辺に整列し、黙とうがささげられた。