【カイロ＝溝田拓士】レバノン政府は２４日、イランの駐レバノン大使に外交上の「ペルソナ・ノン・グラータ（好ましくない人物）」を通告し、２９日までの国外退去を求めたと発表した。「協議のため」として自国の駐イラン大使も呼び戻した。レバノンでは国内の親イラン勢力ヒズボラが今月２日以降、米イスラエルによるイラン攻撃に反発してイスラエルとの戦闘を再開。レバノンの首都ベイルートや南部ではイスラエル軍の激しい