柔道女子57キロ級パリ五輪金メダルの出口クリスタ（30＝日本生命）と女子52キロ級の出口ケリー（27＝日本生命）姉妹が24日、現役引退を同時に発表し、都内で会見を行った。長野県塩尻市出身の出口ケリーは、2024年パリ五輪に女子52キロ級カナダ代表として出場。1回戦で日本代表の阿部詩に敗れた。「五輪の後、悔しい気持ちだけで次の五輪を目指しますとは言えなかった」。それでも「まだ世界の舞台で戦いたい気持ちはあった」