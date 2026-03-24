アメリカのトランプ大統領はイラン側と協議を進めていると述べた一方、イラン側は協議自体を否定していて、両国の主張が食い違いを見せています。アメリカ・トランプ大統領：イランは本気で解決を望んでおり、我々はそれを実現させる。合意に至る可能性は非常に高いだろう。トランプ氏は23日、イランに予告していた発電所への攻撃を5日間延期したと明らかにした上で、中東担当特使のウィトコフ氏や娘婿のクシュナー氏らがイラン側