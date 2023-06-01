【PS Store：「Mega March セール」】 開催期間：3月25日23時59分まで ソニー・インタラクティブエンタテインメント（SIE）は、PlayStation Storeにて「Mega March セール」を開催している。期間は3月25日23時59分まで。 本セールでは、ダーク戦国アクションRPG「仁王３」や、サイコロジカルホラー「SILENT HILL f - デラックスエディション」、アクショ