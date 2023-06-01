24時間テレビの寄付金を活用し、福山市の児童養護施設で絵本の読み聞かせ活動が行われました。絵本の読み聞かせをしたのは広島テレビの西名みずほアナウンサーと、絵本専門士の資格を持つ福岡放送の山田 真由美さん、日本テレビの杉上 佐智枝さんです。この活動は24時間テレビで集まった寄付金を活用したもので、福山市の児童養護施設でおよそ50人が絵本と触れ合いました。広島弁をしゃべるキャラクターあげ太