中国・山西省呂梁市で、ソーセージの中からくぎ2本が丸ごと出てくる騒動があった。中国メディアの都市快報が22日に報じた。報道によると、王（ワン）さんが先日、地元の商店で2元（約46円）で購入したソーセージを開封して食べようとしたところ、内部に異物のようなものがあるのを発見。ソーセージを割って確認すると、くぎ2本が丸ごと入っていた。王さんは問題のソーセージの動画を撮影してSNS上にアップしている。ソーセージは中