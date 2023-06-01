【Viper V4 Pro】 3月25日 発売 価格：26,980円 Razer Japanは、ゲーミングマウス「Viper V4 Pro」を本日3月25日に発売する。価格は26,980円。 Razerの左右対称ゲーミングマウス「Viper」シリーズの最新モデルが遂に登場。前モデルの「Viper V3 Pro」から機械構造と内部設計を最適化することで、ブラックは49g、ホワイトは50gとさらなる軽量化を実現している