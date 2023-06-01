アヤックスのDF冨安健洋（27）がケガのため、日本代表の英国遠征参加を辞退することが発表された。追加招集選手はなし。代表は日本時間25日未明（現地24日）、スコットランド戦（28日）、イングランド戦（31日）に向けての英国合宿を開始。約1年9カ月ぶりに代表に招集されていた冨安は、直前のリーグ戦でのアクシデントのため、参加を見送られた。当初は23日にチームに合流予定だったが、22日のフェイエノールト戦で右太もも