【Gigantus V2 Pro】 近日発売予定 価格：各8,980円 Razer Japanは3月25日、ゲーミングマウスパッド「Gigantus V2 Pro」シリーズを発表した。近日発売予定で、価格は各8,980円。 ソフトタイプのゲーミングマウスパッド「Gigantus」シリーズの新製品が登場。5種類のスピードオプションを用意し、超高摩擦で正確な操作が可能な「Max Control」、高