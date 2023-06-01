【黄泉のツガイ】 放送開始日：4月4日より毎週土曜23時30分～ 放送局：TOKYO MXほか 最速配信：各配信プラットフォームにて4月4日より毎週土曜24時～ アニメ「黄泉のツガイ」が、4月4日23時30分より放送開始となる。最速配信は各配信プラットフォームにて4月4日24時より実施される。 本作は「鋼の錬金術師」の荒川弘氏による最新作。原