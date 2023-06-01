サンリオが、2026年にデビュー30周年を迎えた「ポムポムプリン」の楽曲を各種音楽配信サイト・サブスクリプションサービスにて配信開始！合計3,000万再生のヒット曲「ポムポムビート☆」と30周年のアニバーサリーソング「ポムポムPow」が配信されます☆ サンリオ「ポムポムプリン」楽曲「ポムポムビート☆／ポムポムPow」サブスクリプションサービス配信開始 配信開始日時：2026年3月25日(水)0時より各スト