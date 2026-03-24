米航空宇宙局（NASA）のロゴ＝2021年4月（ロイター＝共同）【ワシントン共同】米航空宇宙局（NASA）のアイザックマン長官は24日、月周回軌道上に建設を予定する宇宙基地「ゲートウエー」の計画を一時中断し、月面基地の建設にシフトすると明らかにした。今後7年間で200億ドル（約3兆2千億円）を投じる。ゲートウエーには日本人飛行士の滞在が予定され、日本が居住棟の生命維持システムなどを担当している。開発した設備などは