元陸上自衛隊中部方面総監の山下裕貴氏と笹川平和財団上席フェローの渡部恒雄氏は２４日、ＢＳ日テレの「深層ＮＥＷＳ」に出演し、イラン情勢を議論した。トランプ米大統領による「５日間の発電所攻撃の延期」の指示は上陸作戦に向けた時間稼ぎだとの指摘があることに関し、山下氏は「５日間で（上陸作戦を）準備するのは不可能」との見方を示した。渡部氏は「陸上兵力を送ることは米国人が非常に嫌がる話で、トランプ氏にとっ