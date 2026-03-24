日本サッカー協会は24日、キリンワールドチャレンジ2026（スコットランド代表戦、イングランド代表戦）の選手変更を発表した。約1年9カ月ぶりに日本代表復帰を果たした冨安健洋は、ケガのため今活動の不参加が決定した。なお、冨安に代わる追加招集は行わない。冨安はエールディヴィジ第28節のフェイエノールト戦に先発出場したが、73分に座り込み途中交代に。コンディション確認のため、当初予定していたグラスゴー行きの便