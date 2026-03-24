メジャーリーグ・サッカー（MLS）のオーランド・シティは24日、元フランス代表FWアントワーヌ・グリーズマンを獲得したことを発表した。チームへの合流は7月からとなり、契約期間は2028年まで。2029年までの契約延長オプションも付帯する。クラブはグリーズマンの獲得に際し、「アントワーヌをオーランドに迎えられたことは、クラブだけでなく、オーランド市、サポーター、そしてメジャーリーグサッカーにとっても画期的なこと