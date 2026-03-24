民放番組がインターネット上に無断で投稿されている問題を巡り、林総務相は２４日の閣議後記者会見で「権利者の権利を侵害するもので、大変重大な問題だ」と述べ、懸念を示した。林氏は会見で、「（無断投稿を含めた）インターネット上の権利侵害情報は短時間で広範に流通拡散し、国民生活や社会経済活動に重大な影響を及ぼしうる」と指摘。その上で、情報流通プラットフォーム対処法を「着実な運用を行っていく」とし、著作権