日本サッカー協会は２４日、アヤックスＤＦ冨安健洋が負傷のため、国際親善試合のスコットランド戦（３月２８日）、イングランド戦（同３１日）の日本代表に不参加となったと発表した。追加招集はなし。右膝の負傷による長期離脱から復帰し、今回は約１年９か月ぶりの代表復帰を果たした冨安だが、先発した２２日のフェイエノールト戦で負傷交代していた。