ノルウェー代表を率いるストーレ・ソルバッケン監督が、アーセナルに所属する同国代表MFマルティン・ウーデゴーアの現状について言及した。24日、イギリスメディア『スカイスポーツ』が同指揮官のコメントを伝えている。アーセナルのキャプテンを務めるウーデゴーアは、先月22日に行われたプレミアリーグ第27節トッテナム・ホットスパー戦での出場を最後に、ヒザの負傷により公式戦7試合を欠場している。3月のノルウェー代表