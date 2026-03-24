超日本プロレスは２４日、お客様アンケートの結果、超日本の存続が決定したと発表した。この日の新宿フェイス大会後、観客に対し「超日本プロレスは存続して良いか」とのアンケートを実施したところ、「はい＝２５８票」「いいえ＝６票」「どちらでもない・無回答＝５１票」となり、支持が過半数に達した。即解散をまぬがれたことで、無事に超日本として５月２７日上野大会が行われることに。この日、レジェンドタッグ結成が