政府与党が目指している来年度予算案の年度内成立が極めて厳しい状況となりました。◇来年度予算案の審議の場は、与党が過半数割れする参議院に移っています。自民党の参議院幹部は24日午後、立憲民主党に対して土曜日（28日）と日曜日（29日）も使って審議時間を積み増すことを提案し、来年度予算案の年度内成立に向けた協力を求めました。しかし、折り合いはつきませんでした。立憲民主党斎藤国対委員長「それ（土・日審