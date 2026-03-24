台北故宮博物院で特別展「神獣再現―文化財の幻想的な生き物」が開催されている。中国新聞網が伝えた。同展は2期構成となっており、第1期は3月20日から6月7日まで、第2期は6月10日から8月30日まで。両期間を通じて、先秦時代から近現代までの文化財計133件（組）が展示される。（提供/人民網日本語版・編集/KM）