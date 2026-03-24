福岡東署は24日、福岡市東区美和台5丁目付近で同日午後3時20分ごろ、通行中の小学生男児が見知らぬ男に後方からつけられる事案が発生したとして、防犯メールで注意を呼びかけた。男は40代、黒っぽい服装でサングラス着用。