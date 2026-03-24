日本サッカー協会は３月24日、英国遠征（28日にスコットランド、31日にイングランド代表と対戦）の日本代表メンバーに招集されていたアヤックスのDF冨安健洋が怪我のため不参加になると発表した。追加招集はしないこともあわせてリリースされた。22日のフェイエノールト戦に先発した冨安は、右ハムストリング付近をさすりながら座り込み、73分に途中交代となっていた。右ひざの怪我に苦しんでいた27歳のDFは、昨夏にアーセナ